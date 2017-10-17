国际律师联署指双学三子案有违法律原则 港律政司驳：不了解案件及香港法律制度

（联合早报网讯）包括英国前大法官兼司法大臣和6名英女皇御用大律师在内、共12位来自多国的国际顶级律师，16日发信表达关注黄之锋、周永康及罗冠聪被判入狱，指判刑代表法治精神受到严重威胁，有违香港《基本法》“一罪不两罚”的法律原则。香港律政司对此表示，这些律师对有关案件及香港的法律制度“存在误解甚或并不了解”，律政司对此感到遗憾。

香港明报网报道，香港律政司表示，上诉庭已裁定社会服务令或缓刑令，均是违反判刑原则及极为不足的判刑，绝不能反映有关控罪的严重性，而法庭已按惯常做法，将覆核刑期的量刑起点扣减一个月，并就黄之锋及罗冠聪已完成社会服务令而再作刑期扣减，与过往处理刑期覆核或上诉案件做法一致，“绝不存在联署信所指的‘双重追诉’”。

香港律政司重申，当局是按照相关条例规定，在判刑后14天内申请刑期覆核，而非在被告完成原本的刑罚后才提出。律政司也批评联署信“完全忽视上诉法庭在判词中强调的观点”，即被告并非因为表达其政治观点而被定罪或判刑，而是他们的行为涉及暴力。

联署信批评《公安条例》违反公民及政治权利国际公约，并指条例及2014年《一国两制在香港特别行政区的实践》白皮书或会成为任由中共使唤的藉口，并引述前终审法院法官包致金所说，“香港法官想保卫司法独立，但他们面对来自北京的压力愈来愈大”，香港律政司回应指，联署信对香港司法独立的批评没有根据，本案与白皮书或包致金时任法官的意见毫无关系，称从上诉庭判决书的理据可见，法官处理本案时“纯粹是根据适用的法律原则和当时的证据，当中完全没有政治的考虑”。

相反，律政司引用英国最高法院前院长及香港终审法院非常任法官Lord Neuberger，上月在香港大学发表演说中的观点，反驳联署信所指香港司法独立面临威胁的说法，称香港司法机构“一直维持真正独立运作”。被引述的观点来自有关演道第21段：“我曾看到有些意见指就某些决定，香港的法官并不独立，他们某程度上倾向北京当局，或指他们并不中立，急于讨好北京当局。从我自2010年起以兼任形式担任终审法院法官以来的亲身经验，我可以说这些说法并非事实。”

香港律政司重申，上诉庭接纳该司的刑期覆核申请，意味申请“是有充份法律理据支持，并应向法庭提出”。

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