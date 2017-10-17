白宫宣布特朗普下月8日访华

（联合早报网讯）美国白宫华府时间16日宣布，美国总统特朗普将于11月8日抵达北京，对中国进行国事访问。访问期间，他将与中国国家主席习近平举行会谈，并出席一系列双边、商务以及文化活动。

据中新社报道，白宫当天在一份声明中表示，特朗普将于11月3日至14日访问日本、韩国、中国、越南以及菲律宾等国，此行访问地点还包括夏威夷。

根据白宫发布的行程，特朗普将于本月3日访问夏威夷，听取美军太平洋司令部的情况汇报。他还将访问珍珠港和亚利桑那号战舰纪念馆。

特朗普5日将抵达日本。访日期间，他将看望驻日美军以及日本自卫队人员，与日本首相安倍晋三举行会谈。

特朗普7日将抵达韩国，与韩国总统文在寅举行会谈，看望驻韩美军和韩军士兵。此外，特朗普还将在韩国国会发表演讲。

特朗普将于8日抵达北京，对中国进行国事访问。访问期间，他将与中国国家主席习近平举行会谈，并出席一系列双边、商务以及文化活动。

访华行程结束后，特朗普将于10日前往越南岘港，出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，并在APEC工商领导人峰会上讲话。特朗普11日将访问越南首都河内，会见越南国家主席陈大光。

特朗普12日将访问菲律宾马尼拉，出席亚细安成立50周年庆祝晚宴。他13日将出席美国与亚细安峰会，并会见菲律宾总统杜特尔特。

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