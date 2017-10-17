台风“卡努”致广东多地暴雨

（联合早报网讯）广东省防总昨天（16日）发布消息，指今年第20号台风“卡努”登陆前后，广东沿海地区出现暴雨局部大暴雨，珠江口以西至雷州半岛东岸一带沿海出现83至192厘米的风暴增水。台风正面袭击湛江，造成当地直接经济损失达8.25亿元（人民币，下同，1.69亿新元）。

据中新社报道，卡努昨天凌晨3时25分在湛江徐闻县新寮镇登陆，最大风力10级。据三防部门初步统计，卡努分别给湛江、茂名两地造成直接经济损失8.25亿元、0.23亿元。目前，湛江、茂名两地生产、生活秩序已恢复正常，全面转入抗灾复产阶段。

中共湛江市委书记郑人豪在昨天召开的救灾复产工作会议上表示，目前的首要任务是核查灾情，妥善安置、解决受灾民众生产生活实际困难。

湛江海事局透露，根据气象台最新天气预报，昨天白天到夜间，琼州海峡西北风六至七级，阵风八级，有1.6至2.6米的中到大浪。经琼州海峡两岸海事部门协商，决定当晚8时起，琼州海峡抗八级风客滚船复航。

据监测，在卡努和冷空气的共同影响下，广东省惠州、汕尾、深圳、江门、湛江、阳江等地出现了强降水。前天8时至昨天8时，广东省时段降雨量超过200毫米的站点有两个，超过100毫米的站点有150个，超过50毫米的站点有766个。

广东省防总要求，各有关地区和部门要继续监视卡努动态，确保全省沿海所有渔船和渔排人员在台风警报解除前不出海作业。同时，要进一步做好强降雨及其可能引发的次生灾害防御工作。

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