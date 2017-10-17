中国最高检：今年首九个月超2万人涉网络电信侵财犯罪

（联合早报网讯）中国最高人民检察院新闻发言人王松苗昨天（16日）透露，2016年以来，中国全国因涉嫌计算机犯罪被检方提起公诉的共1568人，仅今年1至9月就有710人，同比上升超过八成（80.7%）。

此外，4万1169人因涉嫌网络电信侵财犯罪被公诉，今年前9月就有2万2268人，同比上升118.6%。

据中通社报道，也是中国最高检办公厅主任兼新闻办公室主任的王松苗表示，计算机网络犯罪的犯罪主体日趋年轻化、专业化。

相比传统犯罪，作为智能型犯罪的计算机网络犯罪主体一般文化程度较高，具有一定的计算机技术和网络知识，钻社会监管空子的能力较强。

王松苗透露，最高检将对计算机网络犯罪的定性、定罪标准、共同犯罪、法律适用、证据收集，特别是电子证据的认定等重点难点问题，以及实践中不断出现的新情况、新问题，开展深层次研究。

同时，当局还将研究制定计算机网络犯罪案件证据指引，会同最高法、公安部等共同制定司法解释或规范性文件。

据悉，犯罪分子通过网络大肆非法获取公民个人信息，逐渐从撒网式、地毯式向量体式、订单式诈骗发展。

除姓名、身份证号码、手机号码、家庭地址等传统静态信息外，手机定位记录、通话记录、开房记录、车辆运行轨迹等动态信息，越来越多被用于犯罪。

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