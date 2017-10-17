台湾明年将针对排放PM2.5的固定污染源征费

（联合早报网讯）台湾环保署昨天（16日）表示，将针对排放悬浮微粒含细悬浮微粒（PM2.5）的固定污染源，征收空污费，预计全台共有8000家业者会受影响，粗估一年可收到12亿元（新台币，下同，0.54亿新元），最快明年4月正式开征。

中通社引述台媒报道，指民众对空污改善无感、质疑环保署只抓移动污染源，不针对大型固定污染源管制。对此，环保署临时召开记者会，做出五点政策回应。

空保处处长蔡鸿德表示，空气污染逐年改善中，绝对没有越来越严重。尤其二氧化硫改善最为显着，近11年来改善比率为43%；PM2.5去年的平均值则是20微克，也已较2013年改善了17%。

蔡鸿德强调，为了改善空污，目前已规划订定新草案，增加空污费征收对象，草案预计年底前会预告，最快估计明年4月可以上路。目前统计约有8000家排放厂商，预计一年可以增加12亿左右的空污基金。

据报道，环保署今年9月宣布调升移动污染源的随油征收空污费，屡遭外界质疑不针对工厂排放PM2.5收费。

对此，蔡鸿德也说明初步规划的空污费费率，将分为春夏及秋冬两种费率，并依制程季排放量分为一、二、三级。

根据费率表，排放量总悬浮微粒超过10公吨者，最高每公斤征收44元；季排放量在1公吨至10公吨之间者，最高每公斤征收40元；季排放量在0.01公吨至1公吨之间者，每季都收费450元。

免费试阅14天