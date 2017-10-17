偷军刀伤哨兵台湾男子遭裁定续押

（联合早报网讯）台湾男子吕军亿今年8月偷军刀赴台总统府刺伤哨兵，遭检方起诉。案件移审台北地方法院，法官昨天（16日）开庭，认定吕有逃匿再犯可能，裁定续押。

据中通社报道，全案于本月13日依杀人未遂、毁损、加重窃盗、侵入住宅、枪炮、妨害公务等罪嫌，检方具体求刑七年。案件移审台北地方法院，法官开庭决定是否要继续羁押。

据报道，吕军亿强调，对于自己被起诉的携带凶器窃盗、妨害公务、毁损等罪没有意见，但没有杀人未遂的犯意。

他也说，当时要求哨兵让开，但过程中对方太紧张，才不小心“踫（碰）”到对方；他本以为会被乱枪打死，没想到却活下来。

吕军亿的律师则说，全案除了杀人未遂罪，其他部分被告都已自白认罪，对事实过程均已交代清楚，没有羁押必要。

法官认定，吕军亿对于犯罪意图有执行理念的强烈决定，有反复实施的可能，对社会破坏、侵害的程度显着。此外，吕军亿自从去年11月离家后，陆续入住过宾馆、饭店及出租套房，无固定居所，离家后没有与家人联络，有逃匿可能，裁定吕军亿继续羁押。

警方调查，吕军亿8月18日上午先到五金行及军用品店买手套、铁锤后，前往台北的军史馆以铁锤敲破展示柜，偷走馆藏武士刀，再前往总统府刺伤哨兵，随即遭逮捕。

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