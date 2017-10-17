香港验出致癌物超标的台湾大闸蟹业者为无证养殖

（联合早报网讯）台湾桃园市一处养殖场出口大闸蟹至香港，遭验出致癌物二恶英残留超标。台湾卫生福利部与桃园农业局昨天（16日）发现，养殖场并无养殖登记证，立即执行移动管制，将依法究办。

据中通社，香港食安中心昨天公布，近日抽检85个大闸蟹样本，当中84个合格，但一款来自台湾桃园市养殖场的样本，被验出二恶英超标，每公克含有9.86皮克（picogram，极微少的质量单位），但所幸尚未流入市面。

对此，桃园市农业局发布新闻稿表示，针对桃园市中坜区某大闸蟹养殖场出口货品至香港，遭验出二恶英超标案件，农业局傍晚立即会同农委会、食药署、桃园市卫生局、环保局等单位，前往现场勘验取样，并要求业者立即执行移动管制。

农业局长郭承泉表示，这个养殖场是地主租给某公司经营，目前清查仅有出口并无内销纪录。

农业局在查核后发现这处养殖场并没有养殖登记证，即私自圈养；业者供称是进口大闸蟹苗，养半年后出货。但对于养殖数量避重就轻，农业局已经针对违法养殖一事进行调查，并依相关法规办理。

郭承泉说，目前除了进行养殖场大闸蟹的移动管制，避免流入市面，也将针对桃园市所有养殖业者，进行全面抽查与送验，以确保民众食用安全无虑。至于进口蟹苗，正由渔业署追查中。

据了解，二恶英属致癌物，过量食用会让淋巴细胞凋亡，破坏人体免疫系统，还会影响儿童大脑发展甚至致畸形。人体不易代谢二恶英，只能靠排泄将其排出体外。

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