中国财政收入前三季度增长9.7%

（联合早报网讯）中国财政部昨天（16日）发布的数据显示，今年前三季度，中国全国财政收入和支出分别同比增长9.7%和11.4%，财政运行情况总体良好。

综合新华社、中新社报道，今年1-9月累计，中国全国一般公共预算收入13万4129亿元（人民币，下同，2万7563.62亿新元），同比增长9.7%。其中，税收收入11万3101亿元，同比增长12.1%；非税收入2万1028亿元，同比下降1.6%。

中国财政部当天在北京举行新闻发布会，财政部国库司负责人娄洪会上公布了上述统计数据。

娄洪说，经济稳中有进、稳中向好为财政增收形成有力支撑，财政收入实现较快增长；财政支出进度加快，重点支出得到有效保障。

娄洪也介绍说，主要收入项目中，工商业增值税、企业所得税、个人所得税、进口环节税、车辆购置税、契税、土地增值税均为两位数增长。

此外，中国国内消费税增幅与前两年相比有所提高；受全面推开营改增试点政策性减收等影响，改征增值税下降。

娄洪表示，剔除相关不可比因素影响，财政收入增长与经济运行走势相适应。经济结构优化的带动作用进一步显现。税收收入占比提高，财政收入质量改善。中央、地方收入增长协调性增强，地区间收入增长格局发生新变化。

娄洪也强调，总体上看，前三季度中国财政收入较快增长且质量和结构进一步优化，是中国经济持续稳中有进、稳中向好的综合反映，是价格上涨、企业盈利状况改善、进口价量齐升、市场主体活力增强等因素共同作用的结果。

娄洪也表示，从后期看，经济运行中积极因素的不断增加，还将继续为财政增收提供有力支撑；而落实各项减税降费政策措施、去年部分收入项目基数提高等也将对财政增收产生影响。预计四季度财政收入增幅将有所放缓，全年预算目标能够实现。

在发布会上回答记者提问时，娄洪还介绍说，中国各项积极财政政策措施效果不断显现。前三季度，中国全国一般公共预算支出15万1873亿元，同比增长11.4%，比年初预算增幅高约5个百分点；支出进度也较往年加快。

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