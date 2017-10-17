中国民航局：中国过去五年航空安全稳居世界前列

（联合早报网讯）中国民航局航空安全办公室主任唐伟斌今天（17日）表示，最近五年来，中国民航累计实现运输飞行4100多万小时，未发生运输航空亡人事故。中国凭借良好的航空安全纪录，稳居世界民航前列。

据中通社报道，唐伟斌于今天举行的例行新闻发布会上介绍说，中国运输航空百万小时重大事故率为零，同期世界平均水平约为0.0872，其中美国为0.0220；中国民航亿客公里死亡人数为零，同期世界平均水平为0.0074。

此外，南航、国航、东航先后实现安全飞行1000万小时，获得民航局颁发的“飞行安全钻石奖”。

唐伟斌表示，前三季度，民航行业实现运输飞行786.2万小时，通航59.3万小时，分别比去年同期增长11.4%和2.7%。其中第三季度，民航行业实现运输飞行275.5万小时，同比增长11.1%；实现通用航空飞行22.6万小时，同比增长1.3%。

其中，9月份，民航行业实现运输飞行89.3万小时，同比增长12.4%；实现通用航空飞行7.0万小时，同比增加2.6%。

另据中国民航局运行监控中心党委书记张春枝介绍，今年前三季度民航共保障各类航班飞行378万3743班，日均1万3860班，同比增长8.61%。航班正常率为67%。

其中，9月份，民航保障各类飞行43万6588班，日均1万4553班，同比增长10.2%，航班正常率为73.11%。9月29日飞行量再创历史新高，达1万5323班。

免费试阅14天