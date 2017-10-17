京津冀明天至下周一将有轻至中度空气污染

（联合早报网讯）中国环境监测总站今天（17日）发布中至重度污染过程提示，预计明天（18日）至下周一（23日），扩散条件较差，京津冀中南部、山东西部和河南北部空气质量将以轻至中度污染为主，影响城市包括北京、天津、石家庄、保定、唐山、廊坊、邢台、德州、郑州等。

中新社引述中国环境监测总站最新预报显示，预计今天（17日）至明天，受弱降水过程影响，京津冀区域大部空气质量将以良至轻度污染为主，其中明天京津冀中南部、山东西部和河南北部部分城市可能出现中度污染。

中国环境监测总站今天也发布中至重度污染过程提示，预计明天至下周一，扩散条件较差，京津冀中南部、山东西部和河南北部空气质量以轻至中度污染为主，影响城市包括：北京、天津、石家庄、保定、唐山、廊坊、邢台、德州、聊城、郑州、安阳、鹤壁、新乡等。

其中后天（19日）至周六（21日），受弱气压场影响，地面以偏南风为主且风力较弱，并且可能有区域性逆温出现，上述部分城市可能出现重度污染。

中国环境监测总站预报显示，预计后天至周五（20日），地面以偏南风为主且风速较小，且周五受高空暖平流影响可能出现逆温，京津冀区域北部以良至轻度污染为主。此外，京津冀中南部、山东西部和河南北部空气质量以轻至中度污染为主，部分城市可能出现重度污染，首要污染物为PM2.5。

中国环境监测总站表示，预计周六午后受弱冷空气影响，京津冀区域偏北地区污染形势略有缓解，但中南部改善程度有限。

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