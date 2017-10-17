崔天凯：中美坚持互利合作将惠及整个世界

（联合早报网讯）中国驻美国大使崔天凯16日发表署名文章，指中国经济发展的成功事迹表明，一个开放和更加繁荣的中国有利于世界。中国将继续致力于发展本国经济和中美经贸关系；只要中美坚持互利合作，必将惠及整个世界。

据中新社今天（17日）报道，崔天凯在美国有线电视新闻网（CNN）最受欢迎频道之一的“观点”频道，就中美经贸关系、发表上述题为“中国的开放如何惠及全世界”的署名文章。

崔天凯说，中国共产党第十九次全国代表大会将于本周召开，会议将确立中国在今后五年乃至更长时间的发展方向。在中国向外界展示自身坚定致力于改革开放的重要时刻，中方期待此次大会不仅为中国发展、也为世界经济注入新的动力。

崔天凯也称，中国将继续坚持合作共赢理念，实现同包括美国在内的世界各国的共同发展。中国的发展得益于改革开放基本国策，也与全球稳定和世界人民福祉紧密相连。

崔天凯在文中指出，过去五年中国始终致力于构建开放型经济新体制，努力推动产业结构升级、经济发展和机制性建设，在供给侧改革和削减过剩产能等方面都取得卓著成效，也有效惠及了外国投资者。

中国也采取了开放外资进入资本市场，有效防止人民币持续贬值，推进实现“深港通”“沪港通”等资本市场互联互通等改革措施，并进一步约束地方政府在公共设施建设方面过度融资。

文章称，在国际领域，中国全力支持全球化和自由贸易，为全球经济治理作出重要贡献。中方倡导成立了亚洲基础设施投资银行（亚投行），为亚洲国家基础设施建设提供资金支持。

此外，中方提出的“一带一路”倡议为亚欧国家实现共同发展搭建了桥梁。其宗旨是通过缩小国家间发展差距，促进世界共同发展，同时加强同包括美国在内的有关国家的建设性接触。

崔天凯称，作为中国第二大贸易伙伴，美国也从这些倡议中获益不少。美中关系全国委员会和荣鼎集团报告显示，中国企业在美俄亥俄州等“铁锈地带”直接雇佣了超过14万名美国人。

美中贸易全国委员会报告则显示，仅2015年，中国就从美国采购了1650亿美元（2236.86亿新元）的商品和服务。美中经贸关系直接或间接支持了共260万个美国就业岗位。仅2016年上半年，美国通用汽车公司在华销售了180万辆汽车，比该公司同期在美汽车销量多40万辆。

崔天凯的文章也提及中美经贸关系中存在的一些问题。例如：美国贸易代表办公室近期提出的针对知识产权的301调查、美方对中美贸易不平衡问题的过度强调、美方对中国债务问题的误解、中美两国对各自企业在对方国家投资待遇问题的关切等。

他表示，相信通过对话，这些问题都能得到妥善解决。

文章最后称，中国经济发展的成功事迹表明，一个开放和更加繁荣的中国有利于世界。中国将继续致力于发展本国经济和中美经贸关系，这也将更多惠及美国经济，为美国人民带来更大福祉。

崔天凯表示，在展望本周即将召开的中共十九大之际，中方有理由对中美关系抱以更大的乐观和信心。只要中美坚持互利合作，必将惠及整个世界。

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