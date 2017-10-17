澳外长警告中国留学生 务必尊重言论自由

（联合早报网讯）澳大利亚外交部长毕晓普（Julie Bishop)对在澳大利亚的中国留学生发出直言警告，敦促他们尊重澳大利亚的言论自由。

据美国之音今天（17日）报道，毕晓普表示，澳大利亚欢迎国际学生，并指他们是由于这个国家的“开放与自由”而来这里学习。

她说：“我们国家为开发的环境和自由言论而骄傲，如果你要来澳大利亚，这就是我们法律。每个人都必须遵守。”

据报道，中国政府利用在澳大利亚的中国学生团体监视当地中国留学生，并挑战同中国政府看法不一致的学者。

今年早些时候，澳大利亚广播公司的新闻调查栏目播出专题片《力量和影响：中国共产党如何渗透澳大利亚》，揭露了在澳大利亚的中国留学生受到了中共的影响，深度剖析了中国政府对当地政界、国防、情报、商业、学术、媒体等各个领域的渗透。

此次毕晓普的评论再次显示澳大利亚政府对于言论自由的重视。

毕晓普说，不论是不是在大学里，我们要保证每个人都有能够自由发表自己的看法。

她说：“我们不愿意看到外国学生或者外国学者的言论自由受到限制”。

美国之音引述澳大利亚广播公司报道，指目前澳大利亚的情报和外交机构都对中国政府使用留学生进行渗透表示担忧。

澳大利亚的安全部门正敦促包括美国、英国、加拿大和新西兰在内的盟友联合构建一套战略，制衡中国政府对西方大学的渗透。

本月早些时候，澳大利亚外交贸易部秘书长、前驻华大使孙芳安（Frances Adamson）在阿德莱德大学孔子学院的年度演讲中表示，要警惕外国政府施加的“不当影响和干预”。

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