瑞士宝盛：香港首度取代上海成亚洲最奢侈城市

（联合早报网讯）瑞士宝盛私人银行今天（17日 ）发表最新调查显示，香港取代上海成为亚洲高端生活最昂贵的城市，为三年来首次，因住宅物业价格飙升推高排名。

据路透社报道，反映高资产净值人士（HNWI）消费趋势的瑞士宝盛高端生活指数显示，以价格加权计算，香港今年跃升两位，是该报告于2015年起发布城市排名以来首次成为最昂贵的城市。

上海和新加坡则紧随其后；受货币汇率影响，吉隆坡取代孟买成为亚洲最便宜的城市。

瑞士宝盛私人银行亚洲市场与投资顾问方案部执行董事黄佩丽在记者会上说：“虽然香港一篮子货品和服务的整体价格仅升1%，但由于房地产占指数比重高达30%，故住宅物业价格飙升推高了香港的排名。”

报告显示，香港豪宅的每平方米价格为5万1594美元（6万9944.44新元），较亚洲平均价格水平1万9150美元高出2.69倍。此外，今年新增的“高级餐饮”以及旧项目商务机票，也以香港最为昂贵。

上海在镭射矫视、红酒、珠宝、肉毒杆菌疗程、雪茄和护肤面霜这六个项目的价格则为区内最高。

按美元综合计算，瑞士宝盛高端生活指数在2017年上升1.42%，在2016年则下跌1.68%；以当地货币计算的指数升幅为2.07%，与区内通胀一致。

指数自七年前首次发布以来一直维持上行趋势，显示出亚洲对高端货品和服务的需求保持强劲。

黄佩丽指出，今年影响物价走势的主要因素包括中国消费者信心有所回升，以及原本习惯在海外旅游购物的消费者回流到本国消费。至于亚洲货币汇率波动的影响相对较小。

报告显示，随着各国的收入水平不断攀升，加上千禧世代的崛起，在亚洲和全球各地的消费者喜好，日渐由商品转移向体验型服务。

顾问公司Boston Consulting Group的调查显示，高端体验式消费市场于2016年至2023年的复合年增长率将达5-6%，增幅高于整体个人高端消费市场的2-3%。

瑞士宝盛私人银行亚太区首席执行官李光荣表示：“千禧世代人口的增长是一个全球趋势，而当中有83%居于新兴市场国家。由于千禧世代将于未来数年步入收入能力和消费的高峰期，所以这个人口结构的重大变化不容忽视。”

单是印度便有约4亿的千禧世代人口，超过美国人口总数；中国的千禧世代人口也接近4亿人，而且他们的消费力持续上升。

瑞士宝盛私人银行为瑞士宝盛集团（BAER.S）旗下全球财富管理品牌，截至2017年6月底，旗下管理资产达3550亿瑞郎（4922.82亿新元）。

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