台军“猎雷舰”承造船厂传债务危机或声请破产

（联合早报网讯）为台湾海军承造“猎雷舰”的庆富造船厂传出拖欠员工薪资，更有传言指该厂商可能要声请破产，行政院长赖清德今天（17日）表示，如果必要会跟庆富“壮士断腕”，避免伤害扩大。

据中通社报道，“猎雷舰”总预算共358亿5000万余元（新台币，下同，16亿零951.91万新元）；庆富造船在2014年10月得标，承包台湾海军六艘“猎雷舰”。但该造船厂财务不断传出状况，先是被爆出向银行诈贷30亿元，后续传出有资金缺口，甚至可能要声请破产。

军方官员表示，最可能的做法是与庆富解约，重新开标，另找合作厂商。

时代力量党立委黄国昌今天在立法院质询时指出，台军已经支付48亿，今年又要再给19亿，总额超过60亿。他询问台湾国防部长冯世宽，目前“猎雷舰”的采购案，是否有信心如期完成？不过，冯世宽未正面回应，仅说会依照合约进行。

黄国昌质疑，庆富在2001年承揽海巡署四艘500吨舰也出问题，实在无法理解为什么庆富还能得标。

赖清德则回应说，行政院会组成专案小组调查，必要时会与庆富“壮士断腕”，避免伤害扩大。同时，如果之前这个招标案有缺失，会严惩违法经手招标案的人员。

免费试阅14天