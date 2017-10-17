中国中央和国家机关五年公车压减逾六成 接待支出降超七成

（联合早报网讯）中国国家机关事务管理局今天（17日）透露说，中央和国家机关140个部门公车改革率先收官，五年来共取消公务用车3868辆，车辆压减率达61.8%。此外，中央国家机关2016年公务接待支出4.19亿元（人民币，下同，0.86亿新元），较2012年大幅下降，减少10.79亿元，降低72.03%。

据新华社报道，为整治“车轮上的浪费”，公车改革以来，中央和国家机关公开拍卖取消车辆2046辆，溢价率达65.15%，共安置司勤人员2126人，上交国库处置收入1.13亿元。

据报道，各级党政机关打破旧的公务用车使用和管理模式，建立新型公务出行保障模式，从根本上解决了公车私用、超编制超标准配车、公车经费支出居高不下等顽瘴痼疾。

目前，中国全国29个省区市公车改革基本完成，中央企事业单位公车改革正在推进中。

另一方面，各地也推进公务接待管理改革，整治“舌尖上的浪费”。各地陆续出台了中国国内公务接待管理办法，向社会购买住宿、用餐、用车等服务，普遍建立健全接待公函、接待清单制度，规范接待流程。

2016年，中央国家机关公务接待支出较2012年减少10.79亿元；天津、辽宁、福建等地公务接待支出较2012年下降幅度均超过70%。2016年，中央本级“三公”经费支出总额较2012年下降41.08%。

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