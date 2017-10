(联合早报网讯)英国保守党人权委员会副主席罗哲斯(Benedict Rogers)上周被拒入境香港,并指当局未解释原因。英国外交部国务大臣田铭祺(Mark Field)星期二在英国下议院会议回应议员质询时表示,外交部非常关注事件,称此举“绝对漠视一国两制(absolute disregard of the "One Country, Two Systems" principle)”,近日已就事件传召中国驻英大使了解。

香港明报网引述英国国会消息报道,英国保守党国会议员兼人权委员会主席Fiona Bruce出席下议院会议,就罗哲斯早前被拒入境香港一事,质询英国外交部有何跟进行动。她表示,香港近年出现多宗事件明显反映香港的一国两制持续被侵蚀,当中包括铜锣湾书店5名股东和职员接连“被失踪”、有民选议员被判入狱以及上周拒绝罗哲斯入境香港。

英国外交部国务大臣田铭祺回应称,英国与香港关系仍然紧密,外交部非常关注事件。他直指此举漠视一国两制,而外交部近日也已就事件传召中国驻英大使了解,并于事件发生后立即向北京政府及港府表达意见。

