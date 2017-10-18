许信良：“蔡习会”也是互动新模式

（联合早报网讯）中共十九大今天登场，未来如何影响两岸关系备受瞩目。民进党前主席、现任亚太和平研究基金会董事长许信良昨天（17日）接受台湾媒体专访时表示，中国大陆前所未有的国力，以及在国际上的领导角色，将是影响两岸最重要的历史情境。

台湾联合报报道，许信良表示，中共对台政策有其一贯性，十九大的报告也不会差太远；但中共机关刊物最近总结习近平五年来对台政策，特别提到“习马会”，而蔡英文近来也一再呼吁两岸领导人展现圆融智慧、思考两岸互动“新模式”，可见双方都有“心灵的默契”。

两岸目前官方交流虽中断，但许信良认为，“过去的情势跟现在已不一样，领导人对自我期许也跟过去不一样”；当两岸领导人都能见面了，谁不能见面？“蔡习会”也将是蔡英文所说的“新模式”之一。

许信良表示，日前中共中央机关刊物《求是》杂志已刊登文章，总结习近平的两岸关系。《求是》的文章有两个重点，一是特别强调“习马会”，二是习近平个人处理对外重大事务，已成他的风格。

许信良解读，中共强调“习马会”，等于默认台湾政府的合法性，十九大的意义也在于打破中国大陆过去的禁忌。他认为，马习会就是建立两岸领导人直接处理两岸事务的先例，以后可以变成常例，成为处理事情的机制；蔡英文呼吁两岸建立互动新模式，正是“由两岸领导人在既有的政治基础之上，突破过去的禁忌，处理两岸事务，解决两岸僵局”。

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