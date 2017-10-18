习近平：意识形态领域斗争依然复杂

（联合早报网讯）中共十九大今早9时在人民大会堂开幕，中共总书记习近平在作十九大报告时说，五年来的成就是全方位的、开创性的，五年来的变革是深层次的、根本性的。但工作还存在许多不足，也面临不少困难和挑战。其中包括，意识形态领域斗争依然复杂，国家安全面临新情况。

据新华网报道，习近平说，五年来，共产党以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，提出一系列新理念新思想新战略，出台一系列重大方针政策，推出一系列重大举措，推进一系列重大工作，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，推动党和国家事业发生历史性变革。这些历史性变革，对党和国家事业发展具有重大而深远的影响。

习近平表示，同时，必须清醒看到工作还存在许多不足，也面临不少困难和挑战。主要是：发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决，发展质量和效益还不高，创新能力不够强，实体经济水平有待提高，生态环境保护任重道远；民生领域还有不少短板，脱贫攻坚任务艰巨，城乡区域发展和收入分配差距依然较大，群众在就业、教育、医疗、居住、养老等方面面临不少难题；社会文明水平尚需提高；社会矛盾和问题交织叠加，全面依法治国任务依然繁重，国家治理体系和治理能力有待加强；意识形态领域斗争依然复杂，国家安全面临新情况；一些改革部署和重大政策措施需要进一步落实；党的建设方面还存在不少薄弱环节。这些问题，必须着力加以解决。

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