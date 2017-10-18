十九大最年长代表坐轮椅进场

（联合早报网讯）中共十九大今早9点在北京人民大会堂开幕，十九大最年长的代表是102岁的焦若愚。他今早坐着轮椅，由工作人员推入场。

作为十九大大会主席团成员，焦若愚今早坐到了主席台的最后一排。不过，他在开幕半小时后，相信因身体状况原因，被带出场。

公开资料显示，焦若愚曾任沈阳市市长、北京市市长、中共中央纪律检查委员会委员及中共北京市顾问委员会主任等职务。

焦若愚加入中国共产党已经有81年，走过战争、建设和改革开放时期。这是他第九次参加中共党代会。（联合早报特派员 林子恒报道）

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