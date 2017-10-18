美财政部︰将中德日韩及瑞士留在外汇观察名单

（联合早报网讯）美国财政部发表半年度外汇报告，表示主要贸易伙伴中，没有国家或地区为外汇操纵国，并将台湾从外汇观察名单中剔除，但继续将中国、日本、德国、瑞士及韩国等保留在外汇观察名单，称这些国家对美国有巨大贸易顺差，经常账盈余过高，或对外汇市场进行干预。

香港01网站报道，报告指，在美元走弱的情况下，人民币近期的走势有助纠正跟美国双边贸易的不平衡。

假如美国将一个国家或地区列为外汇操纵国，可能会禁止该国参贸美国的采购活动，或要求国际货币组织（IMF）加强对该国的监管及停止对该国的私人融资等。

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