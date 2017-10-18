台民航局飞测机在台湾飞航情报区内被日本战机拦截

（联合早报网讯）国民党立委费鸿泰表示，他接获一位飞国际线的民航机师爆料，在双十节隔天清晨，有一架民航局负责航路、航管仪器程序测试的飞测机，在台湾飞航情报区内、防空识别区边线上，还没到钓鱼台的位置，遭两架日本自卫队F-15战机拦截，并迫使台方飞测机折返。费鸿泰批评，总统蔡英文宣称台日友好，但日本军机公然飞入台湾防空识别区，做出这样不友善的举动，外交部连吭都不敢吭一声，台湾空军的飞机又在哪里？

台湾联合报报道，费鸿泰说，根据flightradar24网站上查询到的资料显示，民航局这架飞测机是在11日清晨6时5分自桃园机场起飞，原本是向台湾的东方飞行，大约在6时27分时转往台湾的东北方飞行，但没想到在7时左右，就遭到两架日本自卫队的F-15战机拦截，台湾飞测机只好配合日本战机做出识别，并被要求延A1航路折返。

费鸿泰说，当时台湾飞测机被拦截的位置，是在台湾飞航情报区内、空防识别区边线上，日本军机竟然侵门踏户进入台湾防空识别区拦截我公务用飞测机，台湾空军竟然没有任何反制作为，事隔一周，也没看见台外交部对于日本的不友善行为发出一点点声音，显见蔡政府碰到日本就腿软，这已经是国防、外交的严重警讯，蔡英文还敢大言不惭说台日友好。

费鸿泰也质疑，一般类似的飞测任务，如果要飞到边界点，就要向日方提出飞航计划，这次飞测机的任务是什么？民航局有没有人为作业疏失？而且就算没有事前通知，日方在台方飞机接近时也应该先利用国际频道广播识别身分，呼叫不理才会有后续作为，但这次日方直接用战机近距离拦截，附近的民航机都能从“空中避撞系统”获知此事，并不是常见的处理方式，难道这是日本送我们迟来的国庆贺礼吗？

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