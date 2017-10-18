62岁黄惠康即将卸任中国驻马来西亚大使

（联合早报网讯）中国驻外使节人事调整还在继续。据中国驻马来西亚大使馆官网介绍，10月11日，黄惠康大使辞行拜会马来西亚华校董事联合会总会（董总）和马来西亚华校教师会总会（教总），董总主席刘利民、教总主席王超群等董教总领导参加。

澎湃新闻报道指，上述官方消息证实，刚刚年满62岁的黄惠康即将卸任中国驻马来西亚大使一职。

官方简历显示，黄惠康（1955.9）出生于浙江杭州，先后在黑龙江大学哲学系和武汉大学法学院国际法专业求学。获法学博士学位后，黄惠康曾在武汉大学法学院留校任教。

1995年，黄惠康进入中国外交部条约法律司工作，此后还曾在驻纽约总领馆、驻加拿大大使馆从事外交工作。1999年回国后，黄惠康曾短暂担任过河北唐山市副市长，一年后重返外交战线，出任外交部气候变化谈判特别代表。

2011年，黄惠康任外交部条约法律司司长，并于2013年调任驻马来西亚特命全权大使。

据中国外交部网站介绍，中国与马来西亚于1974年5月31日正式建立外交关系。建交后，两国关系总体发展顺利。1999年，两国签署关于未来双边合作框架的联合声明。2004年，两国领导人就发展中马战略性合作达成共识。2013年，两国建立全面战略伙伴关系。

两国建交以来，包括黄惠康在内，共有14名外交官出任过中国驻马来西亚大使一职，分别是：王幼平、叶成章、陈抗、胡岗、周刚、金桂华、钱锦昌、关登明、胡正跃、王春贵、程永华、刘健、柴玺和黄惠康。

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