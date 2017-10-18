分析习近平两岸方针 学者：反独与促统兼顾

（联合早报网讯）中共十九大今天开幕，中国大陆领导人习近平谈到两岸关系时重申，坚持一中原则与九二共识，并重申6个“任何”。台湾有学者表示，习近平的谈话“反独与促统兼顾”，且大陆并未放弃九二共识，未来两岸交流仍要在九二共识的前提下进行。

台湾联合报报道，台湾淡江大学国际研究学院院长王高成表示，习近平对两岸的谈话，大致上是延续过去中国大陆的对台大政方针，包括一个中国、九二共识与反对台独。他说，反独与促统是习近平谈话的基调，特别他再提及6个“任何”，加强反独力道。应是为因应两岸新形势的变化，与蔡政府的走向而来。

王高成也提及，习近平的谈话采取软硬兼施，除了强硬的反独，还要继续深化两岸经济合作和文化往来，反应出大陆仍希望继续拉近两岸距离。不过，没有提及统一时间表等较强硬的说词，代表大陆对台仍保持弹性，将来台湾不要有“过度的举动”、两岸关系在可掌握的框架内，预料陆方不会有大动作。

台湾文化大学政治系讲座教授陈一新表示，习近平谈话提及，过去因为有九二共识，就有两岸领导人会晤，也就是“马习会”，也意味着只要民进党能接受九二共识或一中，两岸领导人将来会面，会是一个选项。

陈一新表示，习近平仍然强调，一中原则与九二共识，强调反台独，“大陆并没有放弃九二共识”，蔡政府必须意识到这一点。他也表示，提及一国两制与祖国统一，“显然是对民进党更为严厉，民进党愈不想听的，大陆愈要讲”。

陈一新说，习近平提及两岸关系的篇幅并不长，显示大陆对两岸关系相当有把握，有自信也有能力掌握台海情势。

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