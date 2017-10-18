回应十九大谈话 台湾陆委会：“一中原则”难跨民心鸿沟

（联合早报网讯）中共十九大今日开幕，中共总书记习近平在开幕式上四度提及九二共识，强调“一中原则”，重申“六个任何”，反对台独，但也提到尊重台湾现有的社会制度和生活方式；台湾陆委会回应指出，“一中原则”难跨争取民心认同的鸿沟，呼吁中共以新思维共寻两岸互动新模式。

据台湾《自由时报》报道，对于习近平在十九大开幕式报告中有关台湾的谈话，陆委会今天表示，中华民国是主权国家，台湾的未来及两岸关系发展绝对是台湾2300万人的共同选择权，这是台湾社会不分朝野的坚持。期盼中国大陆在追求综合实力提升及制度改革的关键新局时刻，应致力于推动“民主和平与公平正义”的政策措施，更要以新思维健康面对两岸关系，才会做到其“勇于创新、永不僵化”的自我期许，真正成为台海及区域和平的维护者。

台陆委会指出，中共“十九大”报告对台政策延续了其一贯政策方针，也刻意凸显未来在对台工作上防御围堵的基本态度，陆委会对此感到遗憾。

陆委会强调，台湾的民主制度及对外发展的永续，是台湾坚持的核心价值。两岸长期的政治分歧并非无法化解，双方在制度与政治理念的差异，也没有造成两岸30年交流互动的隔阂，然而人为的阻碍遏制与分化对立，却是制造两岸难题纠结、扩大僵局纷扰的主因。

陆委会呼吁，对岸单方强势建构的“一中原则”与“一国两制”方针，很难跨过争取民心认同的鸿沟，无法天下欣戴、心悦诚服，也很难达到心灵契合，唯有真正尊重台湾、理解台湾，才能在差异中寻求共同交集，谋求和解与合作，而“尊重与沟通”也正是拉近双方歧异的唯一定律。

陆委会强调，过去一年多来，蔡英文总统及政府在两岸关系上展现理性务实的态度、克制没有挑衅；坚定捍卫国家安全尊严及人民福祉利益，维持台海和平稳定现状、尊重1992年两会会谈的历史事实、加强两岸有序交流的政策立场没有改变，这是台方的善意与耐心，也是维护区域和平的最大保证；政府将与国际社会保持密切联系，积极争取各界对我方政策的理解与支持。

陆委会表示，维系两岸良性互动及落实民众对幸福生活的期待，是双方共同的责任及目标。中共领导当局在建构政策改革与制度发展新格局的当下，必须展现开创历史格局的气度及前瞻思维，不忘30年前开放两岸交流的初心及维系两岸和平发展的使命，摆脱过去沉闷停滞困局，创造两岸关系活络新面貌；两岸唯有务实沟通，共同寻求两岸互动新模式，两岸关系稳健前进的道路才有可能相向而行。

免费试阅14天