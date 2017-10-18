百度将提前一年实现无人驾驶汽车量产

（联合早报网讯）百度Apollo（阿波罗）计划开放能力后的首批无人驾驶量产车，最快将于明年问世。

澎湃新闻报道，2017年10月17日，百度与厦门金龙联合汽车工业有限公司（金龙客车）签署战略合作协议，双方将于2018年7月小批量产合作研发的无人驾驶微循环车，将在后续投入试运营。这将是中国首个实现量产的无人驾驶客车。

在这次签约仪式上，双方公布了金龙客车第二代无人驾驶微循环车的外观设计。金龙客车第二代无人驾驶微循环车定位解决“最后一公里”的出行问题。

据悉，这款无人驾驶微循环车可实现特定场景下的完全无人驾驶。百度阿波罗平台除了提供自动驾驶解决方案之外，还会深度参与整车设计的全过程，包括整体车辆外观和内饰设计、人车交互系统设计、特定场景需求架构设计，以及微循环车特定的自动驾驶系统设计等环节。

金龙客车业内称为大金龙，隶属于厦门金龙汽车集团股份有限公司。10月18日，金龙汽车截至午间收盘上涨约2.4%。

今年4月19日，百度宣布，将向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴，开放自动驾驶软件平台阿波罗，以帮助他们搭建自己的自动驾驶系统。金龙客车是阿波罗计划首批生态合作伙伴，也是首个加入阿波罗生态的客车企业。

根据百度在今年7月的AI开发者大会上公布的阿波罗计划时间表：今年9月升级至Apollo1.5，今年12月输出简单城市路况的自动驾驶能力，2018年年底开放特定区域高速和城市道路自动驾驶，2019年年底公布高速和城市道路自动驾驶Alpha版，最终在2020年之前实现高速和城市道路全路网自动驾驶。

值得注意的是，百度此次与金龙客车宣布的无人驾驶商用车的量产时间比此前预计的时间提前了一年左右。

在今年6月举行的2017年亚洲消费电子展上，百度智能汽车事业部总经理顾维灏曾表示，通过Apollo平台实现无人驾驶车量产的时间为2019年。

有分析认为，适用于特定场地的商用车在实现无人驾驶方面具有先天优势。例如，大型园区内的接驳车、机场摆渡车、旅游景点的观光车等。此类场景的驾驶环境简单、路线单一，便于发挥无人驾驶的优势。另一方面，无人驾驶还能节约企业的用人成本，提高效率。相比乘用车，政府、企业及机构也比个人对无人驾驶技术有着更高的支付意愿。

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