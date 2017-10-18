蔡英文政府：“一中原则”难争取台湾民心

（联合早报网讯）中共总书记习近平今天在十九大会议上如外界预期，针对两岸局势维持一贯基调，四度提及“九二共识”，并强调“一个中国原则”是两岸关系的政治基础，坚决反对台独分裂国家，直接否定台湾民进党政府期盼共商两岸互动“新模式”的诉求。

对此，台湾总统府今午发表声明时，再次重申蔡英文的双十节谈话论述，表示面对两岸及区域发展的新情势，两岸领导人应该共同努力，展现长年累积而来的圆融政治智慧，以坚定意志和最大耐心，共同寻求两岸互动新模式，为可长可久的两岸和平稳定关系，奠定基础。

比起总统府的低调回应，台湾大陆委员会的反应较为强硬，表示中共单方强势建构的“一中原则”与“一国两制”方针，很难跨过争取民心认同的鸿沟，无法天下欣戴、心悦诚服，也很难达到心灵契合，唯有真正尊重台湾、理解台湾，才能在差异中寻求共同交集。

台湾东华大学教授施正锋接受《联合早报》访问时指出，习近平讲话维持一贯基调，说明台湾问题并非他的当务之急。他说：“习近平目前应该对于要如何解决台湾问题没什么概念，他更棘手的是处理大陆内政、经济，以及抑制中共内部政治反扑。”（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

免费试阅14天