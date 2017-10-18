中国直播行业危机渐显 平台用户量大幅缩水

（联合早报网讯）美国投资银行高盛9月发布报告称，到2020年中国视频直播市场的规模将达到150亿美元。直播行业从产生到现在不过几年的时间，便已经拥有了庞大的用户群体，而在如此高速的野蛮生长下，随着时间的不断推移，许多危机正在逐渐显现出来。

据人民日报海外版报道，中国互联网络信息中心发布的第40份《中国互联网络发展状况统计报告》中显示，截至2017年6月，网络直播用户共3.43亿，占网民总体的45.6%；而截至2016年12月，网络直播用户规模达到3.44亿，占网民总体的47.1%。与半年前相比，网络直播的用户规模和在网民中的整体占比皆出现下降。直播平台的日子也并没有那么好过，某直播平台活跃用户数量的峰值是在今年1月，达到2516万人，而8月已经下降至1230万人，严重缩水；更有上百家直播平台关闭。

断崖式的数据滑坡警示，直播行业已经不再是那个站在风口就能飞的宠儿，行业发展面临转型。“高速路”上危机已经显现了出来。

直播平台的门槛相对较低，蜂拥而上的主播，水平参差不齐，收入差距明显，两极分化现象十分严重；良莠不齐的内容、急功近利的心态，则让直播行业出现在大家面前的面孔真假难辨，同质化的内容在用户眼中正在慢慢失去吸引力；单一僵化的盈利模式，主要依靠打赏来变现的方式，让直播行业少了些许稳步前行的动力。

有专家指出，无论平台和传播形式如何变化，内容是核心，服务是王道。谁离用户最近，谁就能最大程度上分享社交红利。新闻不是刚需，智能化服务才是出路。大家欢迎的正是一个贴近用户需求的良性循环的直播生态。

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