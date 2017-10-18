中国可再生能源进入增量替代阶段

（联合早报网讯）经过多年努力，中国可再生能源发展取得了举世瞩目的成就，已成为全球最大的可再生能源生产和消费国，同时可再生能源也进入了大范围增量替代和区域性存量替代的发展阶段。

据经济日报报道，中国水电水利规划设计总院10月17日在北京发布了《2016中国可再生能源发展报告》。水电水利规划设计总院院长郑声安表示，今后中国可再生能源发展思路将从“上规模”向“提质增效”转变。

《报告》预测，“十三五”中后期，中国可再生能源将保持中高速增长态势，稳中有升。其中，水电保持有序稳步推进，风电保持中速平稳增长，光伏发电有望实现高速快速增长，生物质能利用方式呈现多样化齐头并进趋势，光热发电、地热等新型可再生能源利用形式完成初步规模化示范。

“到2020年，水电装机预计突破3.8亿千瓦，风电装机预计突破2.3亿千瓦，光伏发电装机预计突破1.6亿千瓦，生物质能发电装机预计突破1500万千瓦。非化石能源占一次能源消费比重达到15%以上。”郑声安说。

水电方面，“十三五”中后期将有一批大型和特大型常规水电站陆续开工和投产，抽水蓄能电站建设进入快速发展阶段，创历史新高。在建水电集中在金沙江、大渡河、雅砻江、黄河上游和红水河；新增开工项目主要为金沙江白鹤滩、巴塘、拉哇，乌江白马，玉曲河扎拉等。浙江宁海、湖南平江、内蒙古芝瑞等一批抽蓄电站即将开工。水能利用和流域综合监测体系将逐步建立。

风电方面，受“弃风”影响，预计2017年、2018年“三北”地区新增风电规模依旧保持较低增长水平，中东部山区和海上将成为“十三五”中后期风电开发主战场。其中，中东部地区低风速风电利用小时数有望突破2000小时，布局优化可带动全国弃风率下降到10%的水平；海上风电预计迎来高速发展期，新增开发建设规模有望超过1000万千瓦，海上风电规划、设计、施工、运维自主能力将逐步增强。

光伏方面，随着应用领跑者基地和技术领跑者基地的推广建设，光伏高效组件产能预计将陆续扩产，双面发电、N型电池等新型技术应用逐步得到规模化应用，光伏系统效率将实现显著提升，电站发电成本显著下降，有望在2020年前实现光伏用户侧平价上网。2018年至2019年期间分布式光伏发电价格下调，分布式光伏发电将进入稳步发展阶段，成为中东部地区光伏建设主要形式。农光互补、渔光互补、林光互补等各类“光伏+”形式在中东部地区有望得到大面积推广。

政策方面，随着能源生产和消费革命以及电力市场改革的逐步深入，现行固定电价和全额保障性收购等刚性政策，将向更加适应市场化改革的方向进行探索调整，绿色电力证书交易制度、资源竞争性配置、差价合约等新型市场化制度有望逐步推行，电力现货市场、电力辅助服务市场等更能反映市场主体供需意愿的市场模式将得到进一步探索和实践，可再生能源产业政策与市场化方向更趋于协调。

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