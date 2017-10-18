中国自主研发的ARJ21飞机高（高）原航线试飞成功

（联合早报网讯）青海机场有限公司18日对外公布，经过为期5天8架次的高(高)原科研验证飞行，中国自主研发的ARJ21-700飞机成功完成青海辖区内的西宁-德令哈-花土沟-德令哈-西宁航线和西宁-格尔木-西宁航线试飞任务，标志着中国自主研发的ARJ21-700飞机已具备在高(高)原环境安全进行航线飞行的能力。

据中新网报道，ARJ21新支线飞机是中国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线飞机，座级78至90座，航程2225-3700公里，主要用于满足从中心城市向周边中小城市辐射型航线的使用。

据青海机场有限公司介绍，此次试验目的主要是验证ARJ21-700飞机是否具备高(高)原航线飞行能力，试飞项目包括高(高)原机场发动机启动地面试验、性能验证试飞、进离场验证试飞等。

青海机场有限公司表示，经过为期5天8架次的高(高)原科研验证飞行，ARJ21-700飞机成功完成了青海辖区内的西宁-德令哈-花土沟-德令哈-西宁航线和西宁-格尔木-西宁航线试飞任务，标志着中国自主研发的ARJ21-700飞机已具备在高(高)原环境安全进行航线飞行的能力。

据了解，今年2月底3月初，ARJ21-700飞机曾在西宁曹家堡机场试飞成功，已具备在高原环境安全飞行的能力；今年9月底，ARJ21-700飞机首次在海拔2945米的花土沟机场完成高(高)原机场的试飞工作第一阶段任务，ARJ21-700飞机各项功能已符合高(高)原机场飞行要求。

高(高)原航线(High-PlateauAirline)不同于高原航线。它是指飞行在陆地海拔2438米之上的航空线。高(高)原航线对飞行器有着更高的要求，特别是供氧系统。因为高原空气稀薄，高原机场的跑道长度要求更高，在执行飞行时燃油携带量也远远高于普通飞行。

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