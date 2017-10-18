一线城市宅地供应已达204宗，面积比去年全年上涨40%

（联合早报网讯）今年，中国房地产市场调控持续加码，北京等一线城市的宅地供应明显加速。据机构的统计数据显示，今年截至10月15日，一线城市的所供应的住宅用地已达到204宗，合计供应土地规划面积达到了2433.33万平米，同比2016年全年上涨了40%。

据中新网报道，自2017年3月份以来，全国多个城市密集发布了楼市调控政策。在政策调控的基础上，多个城市的宅地供应节奏也发生了明显的变化。以北京为例，自今年3月份开始，北京住宅用地供应力度持续加大。

伟业我爱我家市场研究院向中新经纬客户端提供的数据统计显示，今年9月份北京宅地供应再次迎来高峰。9月份全月，北京土地市场供应的15宗地全部为住宅用地。环比8月份，新增宅地供应宗数增加200%，建设用地面积增加65.2%，规划总建筑面积增加137.3%。

“从3月份开始，北京住宅供应力度持续加大，到9月份，北京住宅供应再次迎来新高峰。”伟业我爱我家集团副总裁胡景晖接受中新经纬客户端采访时表示，北京土地供应结构的变化，会使得因地价高导致房源豪宅化、大户型化的趋势得到明显改观。胡景晖说，实际上，宅地供应力度加大、共有产权住房的推出，这些政策对未来新宅供应结构、平抑房价都能起到积极的作用，未来将有更多的新宅供应惠及首次置业人群。

事实上，不仅北京住宅土地供应节奏在发生变化，上海、深圳、广州也是如此。据中原地产研究中心向中新经纬客户端提供的统计数据显示，今年截至10月15日，一线城市住宅土地供应速度明显加速，年内供应的住宅用地已经达到了204宗。

该统计数据还显示，一线城市合计供应住宅土地规划建筑面积达到了2433.33万平米，同比2016年全年上涨了40%。成交面积达到了1770.35万平米，同比2016年全年上涨了19%，中原地产首席分析师张大伟接受中新经纬客户端采访时表示，预计今年最后2个月，还将有大量的土地供应。

为何一线城市要加速住宅用地的供应呢？张大伟分析，在房地产市场持续调控的背景下，三四线城市要比一二线城市的调控政策宽松。一二线城市已经完成了去库存的任务，尤其是一线城市。因此，在这种情况下，为了抑制房地产市场价格的上涨，一线城市及热点二线城市都开启了增加土地供应的政策。

“房地产市场调控从过去做减法改为叠加法。”张大伟进一步分析，从房地产市场来看，一线、二线城市在政策调控的基础上，稳定房地产市场的供需结构。当一线、二线城市增加宅地供应后，房地产市场的价格将有望下降。

与此同时，张大伟说，从国内土地供应的角度来看，当前，全国各地都要增加租赁住房有效供应，鼓励房地产开发企业参与工业厂房改造，完善配套设施后改造成租赁住房。“这些新政策能够有利于推动租赁土地供应，缓解国内租赁市场的供需结构。”

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