张志军：“六个任何”画红线

（联合早报网讯）中共总书记习近平18日在十九大报告涉台部分再提“六个任何”。中国大陆国台办主任张志军说，这在国家主权和领土完整的重大原则问题上清晰画出红线，“表达了我们的坚定意志”。

台湾联合报报道，对于习近平说“承认‘九二共识’的历史事实，认同两岸同属一个中国，两岸双方就能开展对话”，张志军表示，这为破解当前两岸关系政治僵局指明方向，“表明了我们对与台湾各党派交往的态度是开放的、标准是一致的，展现了最大善意。”

习近平报告中重申“一个中国”原则是两岸关系政治基础，体现“一中”原则的“九二共识”明确界定两岸关系根本性质，是确保两岸关系和平发展的关键。

张志军表示，这是总结两岸关系发展历程做出的重要结论，表明在涉及两岸关系根本性质这一大是大非问题上，“我们任何时候都不会动摇、不会妥协。”

华中师范大学与东亚研究中心学术委员会主任、前社科院台研所长周志怀表示，习近平的政治报告对台论述，显示未来大陆对台工作将从“顺势而为”转变成“积极作为”，对各种形式台独将“不姑息”、“不手软”。

周志怀表示，报告的对台政策表述有“软硬两手”，其中将“六个任何”写入，强化“硬的一手”，也表明大陆正加强对两岸关系的“塑造力”，在反对台独方面，将更加主动作为。

促统部分，报告提及要为台湾民众在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆民众“同等的待遇”，此即表明将给台湾民众与大陆民众一样的“居民待遇”，以推进两岸经济社会融合发展。

周志怀认为，未来大陆对台政策将愈来愈细、愈来愈实、愈来愈接地气。

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