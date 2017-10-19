政党领袖会谈 国民党仍未松口

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文邀政党领袖谈宪政改革，总统府秘书长吴钊燮已和亲民党副秘书长马杰明、时代力量秘书长陈惠敏会面，但因为国民党尚未正式允诺，加上各政党都有想谈的议题，政党领袖会谈能否正式成局，情势仍不明朗。

台湾联合报报道，由于蔡英文月底出访友邦，十一月亲民党主席宋楚瑜要代表出席ＡＰＥＣ领袖会议，各政党评估，如果真要会面，也是十一月底以后。而总统府目前的拜会，是先确认各政党意愿，接下来会由幕僚磋商议题内容等细节。

台总统府方面昨天表示，吴钊燮打过两通电话给国民党秘书长曾永权，曾永权说会再与党主席吴敦义讨论，目前尚未收到进一步讯息，今天会再视情况致电曾永权确认。国民党文传会主委李明贤则说，吴钊燮前天有致电曾永权，双方通两次电话，但没敲定任何细节。

据了解，吴钊燮在电话中向曾永权表示，要率队亲自前往国民党中央拜会曾永权，曾永权闻言后回称，不必劳烦如此大阵仗的登门拜会，“有事电话中谈就可以了”。

针对朝野领袖会谈，吴钊燮提到三大议题，包括宪改、台湾的国际关系和经济；曾永权表示，会向吴敦义报告，也希望如果有更一步的会谈具体内容和细节，再透过电话联络。对于国民党是否参加政党领袖会议，话未说死，也未置可否。

据了解，蔡英文的朝野领袖会谈，国民党态度和吴敦义第一时间表态一样，不会立即拒绝，但前提是蔡政府要把会谈的具体内容和细节讲清楚，再来谈下一步。

吴钊燮与总统府副秘书长刘建忻昨天也拜会马杰明、亲民党团总召李鸿钧等人。李鸿钧表示，领袖会谈有必要召开，毕竟最早是亲民党提出的构想；但开会时间不能太晚，至少一定会在年底前，领袖会议是朝野政党领袖来谈，地点若在总统府“怪怪的”，至于在什么地方召开，尊重总统府的决定，议题也不设限，包括内政、经济、国际情势各方面。

在前天，吴钊燮拜会时代力量秘书长陈惠敏，时力提出，希望会谈能触及公民投票法和转型正义。

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