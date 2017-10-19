中国2020年将力争超越欧盟 成为世界航天强国

（联合早报网讯）十九大代表、中国航天科技集团公司董事长、党组书记雷凡培18日在北京透露，到2020年，中国力争实现在轨航天器数量超过200颗，年发射30次左右，超越欧盟，基本到达世界航天强国水平。

科技日报报道，中国共产党第十九次全国代表大会开幕当天，雷凡培在代表团媒体开放日活动中表示，目前中国有30%的航天技术指标达到国际一流水平，到2030年，力争将这一数字提升至60%，使中国超越俄罗斯，跻身世界航天强国前列；到2045年，部分重点领域比肩美国，全面建成世界航天强国。

雷凡培说，党的十九大报告中，明确提出了建设航天强国的战略目标。他指出，从成果和产品的技术水平来说，中国已经有三分之一的技术指标和一半的经济指标达到国际一流水平，目前已进入航天大国的行列，但仍不算航天强国。

雷凡培表示，下一步航天科技集团要扎实完成好高新工程和国家科技重大专项任务，建成我国第一座空间站并投入运行，实现月球采样返回和火星着陆探测，完成全球卫星导航系统和高分辨率对地观测系统建设，全面推进重型运载火箭研制，建成以通信、导航和遥感卫星系统为主的民用空间基础设施，使中国具备全面的宇宙空间探索和应用能力，为建成创新型国家和航天强国，为构建“三位一体”战略威慑力量，为巩固国家安全战略基石作出更大贡献。

免费试阅14天