傅莹：美国坠入自己的地缘政治陷阱

（联合早报网讯）10月17日，俄罗斯“瓦尔代”国际辩论俱乐部召开第十四届年会，来自中、俄、欧、美以及中东的国际关系专家就当前国际秩序面临的威胁发表看法。中国全国人大外事委员会主任傅莹发言时表示，美国仍以传统地缘政治观点来观察和分析问题，造成他们坠入自己的地缘政治陷阱而无法自拔。

中国青年网报道，该俱乐部官网通稿分别介绍了中国、美国、俄罗斯、德国、中东学者的看法，除了美国学者，其他学者都认为当今的全球体系并不稳定，但对具体威胁的分析各不相同。

傅莹在会上表示，过去的地缘政治模型已经无法解释当代全球体系中发生的问题。当代世界的主要特点是，货物、资本和劳动的越来越自由地流动，“世界已经变平了”。地缘政治结构的改变，使得传统地缘政治“（世界岛）中心-边缘”模型不再有效，因为现在所有人都生活在同等的经济空间中。

傅莹说，与经典地缘政治理论不同，中国今天是“陆权国家”和“海权国家”的结合体，因而成为了全球贸易枢纽，来自全球发达国家的资本和技术都聚集到这里，这里也为全世界提供大量工业产品。

因此，世界治理体系和安全体系都需要适应新的全球经济体系，这是非常明显的事情。但是，美国仍然以传统的地缘政治观点来观察和分析问题，这造成他们坠入自己的地缘政治陷阱而无法自拔。比如，美国试图干预南海海上和领土冲突。 但令人担忧的是，这些争端可能是大国地缘政治和战略竞争的结果。朝核问题是另一个明显的例子，美国再次错过了解决核问题的机会。

傅莹说，这种鲁莽的行动导致全世界“非常严重的核扩散危机”。傅莹表示，目前全球在安全领域的合作与极端主义和恐怖主义威胁不对等。

美国著名国际关系学者、达特茅斯学院教授威廉·沃尔福思（William C。 Wohlforth）的看法则与俄罗斯、欧洲和中国学者不同，他认为现行世界秩序仍相当稳定，不应期待目前的冲突局势中会孕育出“新秩序”。

沃尔福思解释称，首先，所有的世界秩序都是在大战后形成的，三十年战争、拿破仑战争、第一、第二次世界大战都形成了不同的格局。目前还没有发生战争。第二，当今世界主要势力之间的核平衡，防范了大规模战争的出现。第三，干涉他国主权是国际政治的“常态”。沃尔福思引用研究数据称，超级大国经常试图影响其他国家的选举，自1945年至2000年，全球平均每九次大选，就有一次被美国或苏联（俄罗斯）干涉。因此，干涉他国内政的现状并不新鲜，这就是国际关系的“常态”。

最悲观的观点来自俄罗斯外交和国防政策委员会荣誉主席、俄罗斯高等经济研究大学世界经济和国际关系学院院长谢尔盖·卡拉加诺夫（Sergei A。 Karaganov）教授，他认为，我们正在经历一场“新冷战”，目前的情形比上世纪危险得多。当前的主要目标应当是避免一场大规模热战，发生热战的可能性比以往任何时候都高。

卡拉加诺夫认为，当代全球体系的特征是，一系列国际秩序正在崩塌。形成于二战后的自由经济秩序正在坍塌；自由世界秩序，事实上是西方世界不受限制的霸权，也正在坍塌。随着欧洲对美国不再重要，“大西洋”秩序正在淡化，大中东地区由美国和前殖民国家建立和维持的地区秩序也在瓦解。未来，源于欧洲次大陆的秩序体系是否还会在整个大陆存续，变成了未知数。

世界秩序的破坏将国际关系推向了最基础的平衡——新的秩序将建立在军事平衡的基础上。未来可能至少有12个，甚至更多的核国家。虽然这是一种危险的配置，但看起来，这是唯一能够阻止一场大规模战争的方式。

德国《时代周报》出版人，国际关系专家佐默（Theo Sommer）同样认为旧的国际体系正在瓦解。当今世界所有主要势力都在经历过渡时期，世界重新沿着意识形态的裂痕分开，遵循自由市场，个人权利、新闻自由等西方价值观的国家自身正在衰弱，而另一些拒绝西方价值的国家趁机用经济发展来维持现状。然而，无论是人口老龄化、城市化还是气候变化，都是各方共同面临的挑战。佐默认为，今天并不需要意识形态挂帅，而应致力于共同解决问题。

佐默详细讨论了西方与俄罗斯关系的现状。他回忆说，冷战结束后，无论是在西方还是在俄罗斯，人们都相信俄罗斯将加入西方体系，但2014年乌克兰内战改变了一切。佐默认为，只要控制对抗，解决好历史遗留问题，建立互信，就能为“西方”与俄罗斯，至少是欧盟与俄罗斯之间的“大谈判”创造条件。

中东国际事务专家也参与了讨论。前埃及外交部长、开罗美国大学全球事务和公共政策学院院长纳比尔·法希（Nabil Fahmy）也谈到了地缘政治模式的破坏和世界秩序的削弱。

他说，旧的世界秩序是二战结果、民族国家崛起和发达国家与发展中国家矛盾共同作用下的产物。但当今世界，这些因素的意义越来越模糊。法希表示，目前的世界秩序是基于大国力量的平衡，这种情况将会持续，但利益平衡的因素将会增加。

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