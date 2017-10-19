陈敏尔：十九大是新起点 报告是宣言书动员令

（联合早报网讯）10月18日，重庆市委书记陈敏尔在参加中共十九大重庆市代表团举行全体会议讨论时说，党的十九大是一次划时代的会议，是党和国家发展史上的新起点、里程碑；十九大报告是一份划时代的纲领，是面向未来的宣言书、动员令。完全赞成、坚决拥护习近平总书记所作的报告。

据重庆市政府网站消息，陈敏尔说，聆听了习近平总书记所作的报告，深受鼓舞、倍感振奋。党的十八大以来，党和国家事业能够取得历史性成就、发生历史性变革，最根本的是得益于以习近平同志为核心的党中央正确领导。习近平总书记作为党的核心，给全党以强大的领导核心力量，给人民以信仰的力量、真理的力量、人格的力量。习近平总书记作的报告，政治性、思想性、战略性、指导性都很强，明确宣示我们党举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、担负什么样的历史使命、实现什么样的奋斗目标等重大政治问题，是一份高瞻远瞩的政治宣言，是一份守正出新的理论巨作，是一份科学务实的行动纲领。报告通篇展现了以习近平同志为核心的党中央高超的政治智慧，通篇闪烁着马克思主义真理的光芒，通篇充满了强烈的使命感和强大的正能量，必将极大地调动全党全国各族人民决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗的积极性、主动性和创造性。

陈敏尔说，当前和今后一个时期，学习宣传贯彻好党的十九大精神，是重庆首要的政治任务。全市上下要迅速行动起来，掀起学习宣传贯彻十九大精神的热潮，把十九大精神扎扎实实落实在重庆大地上。要坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，时时处处事事维护习近平总书记的核心地位，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到头脑特别清醒、立场特别坚定，始终言行一致、表里如一，做政治上的明白人、老实人。要深学笃用新时代中国特色社会主义思想，学思践悟、知行合一，做到真学、真懂、真信、真用，不断提高改造客观世界和主观世界的能力。要全面贯彻决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利战略部署，认真对标对表报告精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，把习近平总书记对重庆提出的“四个扎实”抓得更加扎实。要坚定不移推进全面从严治党，坚持和加强党的全面领导，把党的政治建设摆在首位，强化思想理论武装，建设高素质专业化干部队伍，持之以恒正风肃纪，夺取反腐败斗争压倒性胜利，坚决清除孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒，营造风清气正的良好政治生态。

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