台棒球队赴尼加拉瓜出席开幕赛生变

（联合早报网讯）为庆祝台湾援赠尼加拉瓜首都马纳瓜新棒球场启用的中华民国国家队18日清晨抵达该国，却传出尼国总统奥蒂嘉下令启用典礼提前一天举行，影响台湾高层官员出席，引发新波折。

台湾世界日报报道，台湾先后拨款两次才竣工、总造价达20亿新台币的棒球场，原本预订20日由台外交部次长刘德立与专程参加友谊赛的国家队，代表台湾与尼加拉瓜各界，共同见证球场落成启用，并安排“中华民国国家棒球代表队”在当日下午与22日出赛。

未料18日下午，当地大报《La Prensa新闻报》独家报道指出，奥蒂嘉夫人兼副总统罗萨里佑-慕里佑宣布，落成典礼将提前一天在19日举行。

由罗萨里佑主持的官方新闻网站“El19 digital 19数位网”宣布，球场将由奥特嘉夫妇与尼加拉瓜在国外成名的球员共同主持启用仪式，新闻稿中只字未提捐助的台湾或中华民国。

报道称，台湾官方代表、外交部常次刘德立目前抵达多明尼加，挽救两国邦交危机，是否能提前赶往马纳瓜不得而知外，由洛杉矶转机抵达马纳瓜的中华民国国家棒球队是否受邀参赛，也未见提及。

据报道，奥蒂嘉突出其然提前庆典时程的作法，早有先例可循。靠革命拿下江山的左翼老革命，不想被和11年前哥斯大黎加从台湾取得友谊大桥时被当地媒体批评为“乞丐大桥”一般，破坏其自立更生不求外援的形象。当时尼国总统阿里亚斯总统的诺贝尔和平奖光环，因为向台湾勒索大桥而褪色，迄今仍未恢复形象。

马英九在卸任台湾总统前出访中美洲，奥蒂嘉早已把2013年台湾援助兴建棒球场的3000万美元挪做竞选经费盖廉价住宅固桩，随后又要求台湾二度捐款。等到马英九到访，左翼桑定民族解放阵线掌控的国会拒绝为其安排演说，首都马那瓜市只能在他参观工艺品市场时赠与市钥，随后台北被迫再拨3600万美元继续棒球场工程稳住邦交。

2009年马英九首度访问尼加拉瓜，与奥蒂嘉的会晤被三度放鸽子，后来在外长欧鸿练宣布不接受无理取闹后才稍有收敛。但次日马英九一行被安排到驻台多年的大使塔皮雅家乡参观农产成就展，车队却被卡在马那瓜市长出殡车队之后。

放鸽子事件后，当年的大使吴进木半夜被记者团请到新闻中心，询问他是否引咎辞职；吴进木月前已二度回锅再度出任驻尼加拉瓜大使。

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