给中共发贺电“去中华民国”挨轰 国民党回应

（联合早报网讯）中共十九大18日开幕，国民党因发给中共的贺电中未提“中华民国”，被台湾网友炮轰是“窝囊废贺电”。国民党发言人洪孟楷表示，这就是“一中各表”、“九二共识”的精神，确实表现出双方在各自利基点上寻求可以对话的契机。

台湾《自由时报》报道，有网友在PTT八卦板发文，质疑双十节时，国民党文传会副主委洪孟楷“干干叫”，也批评铭传大学广播电视学系主任杜圣聪当时大骂“香蕉你个芭乐”，“现在你死到哪去？？？”网友回应，“废到笑，连民国都不敢写”、“国民党超恶心的”、“难怪一直喊亡国，真的被亡了”。

洪孟楷回应称，历任党主席，从马英九、朱立伦、洪秀柱到现任吴敦义主席，给中共的贺电都是采取此作法，而中共回复则用西元纪年，这就是相互默契，展现具体的“一中各表”精神，是真正两岸能够务实稳定发展的基石。

洪孟楷指出，这名网友在PTT特意带风向，且该名网友过往发言明显就以不客观立场鄙视国民党，却没有用相同标准质疑蔡政府，实在令人无言。

时代力量立委徐永明也对此发言表示，国民党在台湾支持度会下降，就是没坚持台湾立场，国民党在国庆日喊得震天价响，碰到对岸却龟缩，连“中华民国”都没了，国民党召开全代会未收中共贺电，如今中共召开十九大，国民党仍献殷勤。

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