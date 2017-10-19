二月河：中共反腐制度逐步完善 更适应社会发展

（联合早报网讯）中共十九大代表、作家凌解放(笔名二月河)19日在北京表示，中共反腐制度逐步完善，将更进一步适应社会的发展，能够使中共永远在社会主义道路上健康积极地向前迈进。

中新社报道，19日清晨，设在北京人民大会堂的中共十九大“党代表通道”举办第二场采访活动，二月河在此间作如上表述。

二月河是河南省文联名誉主席，郑州大学文学院院长，曾写下大量历史小说。为此，有记者提问称：放在历史的长河里，怎么看待这五年的全面从严治党、惩治贪腐这个话题？

对于这五年反腐倡廉以及从严治党的管理和成效在全国乃至于全世界人民心目中所产生的震撼性效应，二月河援引毛泽东诗说：天翻地覆慨而慷。

他表示，从历史来看，阅读二十四史，没有一个时代，曾经有过现在这样的反腐力度。

二月河又从横向作了比较：纵观世界各国反腐情况，没有哪一个国家反腐的难度和力度像中国这么高，“但是我们都很好地做下来了”。

谈及十九大报告中有关反腐的论断，二月河表示，反腐制度的逐步完善，将更进一步适应社会发展，能够使中共永远在社会主义道路上健康积极地向前迈进。他指出，如果反腐有所松懈，就可能会发生反弹或者产生不利影响。

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