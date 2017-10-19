王健林十九大开幕式后谈感想：自豪鼓舞激动

（联合早报网讯）中共十九大18日在北京召开，习近平代表第十八届中央委员会向大会作报告。大连万达集团董事长王健林表示，聆听习总书记所作的十九大报告，心潮澎湃。他用了三个词表达心情：令人自豪、很受鼓舞、非常激动。

新浪财经报道，王健林表示，聆听习总书记所作的十九大报告，心潮澎湃。报告不仅高屋建瓴、气势磅礴，而且新思想振奋人心，新提法令人耳目一新，具体有以下几点感受：

一是令人自豪。报告提出了一系列新思想、新理论、新目标和新征程。其中一个重大判断是中国特色社会主义进入了新时代，明确了这是中国发展新的历史方位。中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，给世界上那些既要发展又要保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。作为一个中国人感受到从未有过的自豪。

二是很受鼓舞。报告指出，中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。万达四次转型的方向和十九大精神是一致的。从住宅地产到商业地产，从单一房地产转向商业地产再到文化旅游综合性企业。万达的商业、电影、旅游、体育、健康、儿童娱乐等，无不和人民美好生活息息相关。这更坚定了万达的转型升级的信心。

三是非常激动。“激发和保护企业家精神”被写进十九大报告。“历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。”作为一个企业家深受鼓舞。首先要做好企业，为国家的经济发展做贡献，然后要勇于承担社会责任，要共创财富公益社会。万达将坚持社会效益和经济效益的统一，用企业的发展创造就业岗位、诚实纳税，践行社会责任，坚持做好精准扶贫。

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