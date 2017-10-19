中组部副部长回应为何要求外企建党组织

（联合早报网讯）中共中央组织部副部长齐玉今天（19日）在记者会上回答为何要求外企建党组织的提问时表示，这符合中国法律和有关规定，也顺应企业职工的愿望，利于促进企业生产经营的发展。

中国央视报道，十九大第一场记者招待会今日举行，中共中央纪律检查委员会副书记、监察部部长、国家预防腐败局局长杨晓渡，中共中央组织部副部长齐玉介绍了加强党建工作和全面从严治党情况，并回答记者提问。

齐玉介绍，十八大以来，党的建设和组织工作取得新成效。以习近平同志为核心的党中央把全面从严治党纳入“四个全面”战略布局，全面加强党的领导和党的建设，推动管党治党从“宽松软”走向“严紧硬”，发生了历史性、格局性和根本性的变化。

有记者问，这几年在中国的一些合资或者外资独资的企业都被要求成立党组织的目的是什么，这些措施对企业的正常运作会不会产生影响，齐玉表示，在社会基层单位，包括企业建立党的组织，这是很顺理成章的，也是中国长期一贯的做法。第一，符合中国的法律和有关规定；第二，顺应了企业职工的愿望；第三，也有利于促进企业生产经营的发展。一些外资企业高管说，党组织能够帮助他们及时了解中国的政策，化解劳资纠纷，为企业发展提供正能量。他们当中绝大多数出资人是欢迎和支持党组织在企业开展活动的。

对此，杨晓渡还补充了一个事例，他在七八年前曾听通用公司的首席执行官亲口说过，“我这个公司里，工作最好的是共产党员，秩序最好的是有党组织的车间”，所以“希望公司里共产党员多一点，希望党组织能够多一点。”

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