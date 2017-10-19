台外交部否认尼加拉瓜邦交生变

（联合早报网讯）有媒体报道指台湾友邦尼加拉瓜突然更改棒球场开幕仪式日期，影响台湾高层官员出席，台湾外交部发言人李宪章今天（19日）说，这篇报道事前未经查证，内容纯属穿凿附会，混淆视听，外交部深感遗憾。

台湾联合新闻网报道，中华民国援赠尼加拉瓜首都马纳瓜新棒球场将启用，台外交部次长刘德立将前往参加20日启用典礼，却传出尼国总统奥德嘉下令启用典礼提前一天举行，影响台湾高层官员出席。

李宪章表示，刘德立10月前往多明尼加，是为加速两国双边合作计划磋商及落实，任务明确单纯，外交部未规划刘德立另前访尼加拉瓜。

他说，奥德嘉主持19日球场“开幕仪式”，邀中华民国驻尼加拉瓜大使吴进木及中华民国代表队出席，20日是举行球场“开幕赛”。

李宪章表示，尼加拉瓜新建Dennis Martinez国家棒球场10月落成启用，球场兴建全数由尼国自筹完成。奥德嘉感念台湾曾于2010年间派员协助球场勘查选址，促成球场兴建落成，协助发展体育，积极邀台湾组队参加棒球场开幕赛。尼国副总统穆丽优也广为宣传台湾代表队前往尼国一事。

他说，台尼邦谊向来友好稳固，双方在各项合作都有多年默契与长远规划，棒球场开幕邀请赛就是明证，台湾棒球队抵达尼国后受高规格待遇，获尼国政府及人民热情接待，显示两国友好情谊。

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