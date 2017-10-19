独派学者称习一段话让人不寒而栗 台作家：乖离错乱、其心必异

（联合早报网讯）中共十九大昨日开幕，台湾政大台文所教授陈芳明说，中共领导人习近平在十九大开幕词中的一段话让人“不寒而栗”。台湾作家王丰驳斥说，这位教授犯了逻辑上的错误，“不寒而栗”的明明只有他们一小撮，却偏偏要把全部“台湾人”一块“牵拖”进去。

台湾中时电子报报道，陈芳明指出，习近平在致词时特别提到“尊重台湾人的制度方式”。这句话是“一国两制”的老调重弹，也就是他已经注意到台湾的人权与公民社会，完全与中国大陆的生活完全不一样。但是他又进一步强调，台湾同胞与大陆同胞将享有同等待遇。这句话，反而使台湾人不寒而栗。

王丰反驳说，不晓得何以这些学者名家灵魂这么脆弱不堪，这么容易受惊吓以致动辄“不寒而栗”？他们的肾上腺素为何总是这么一发不可收拾？以致时时刻刻处于“寒栗状态”，连带使得撑持这个小朝廷的上位者总是必须行夜路吹口哨。

王丰说，“不寒而栗”的明明只有他们一小撮，却偏偏要把全部台湾人一块“牵拖”进去。设若习近平把台湾民众当自己人看待的说法，居然会令陈教授不寒而栗的话，那么有民众在国发会“公共政策网路参与平台”提议把台湾时区由目前的GMT+8提前至GMT+9，以脱离中国大陆标准时区。这种“脱中投日”的提议是否会令陈教授“喜极而泣”呢？

王丰说，他终于明白蒋经国当政年代，为何会设定黑名单，不让某些台独份子回台湾。因为，这些人没有一点点民族自尊感，一心一意想要脱中华投美日。不论是血浓于水的国族认同，不论是相濡以沫的同胞情感，这个社会都存在着太多乖离错乱、其心必异的分离意识者。

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