日本神户制钢造假 或波及香港高铁列车

（联合早报网讯）日本神户制钢所承认过去10年曾篡改未达客户要求的产品质量的数据，出售不合规格的铝、铜制品。香港传真社报道，广深港高铁列车的主梁架构铝材，由该神户制钢所生产，对于批次铝材是否符合规格，对方要在10月底完成调查后，才能够确认。

据香港01报道，港铁高铁列车由青岛四方制造，同一车厂制造的的新加坡地铁列车，早前更因车身出现裂纹要进行替换，令人怀疑高铁列车亦可能出现质量问题。港铁事后指，高铁列车的主梁架构铝材由“日本供应商进口”，其后港铁回复传真社时指是“日本神户制钢生产”。日本神户制钢回复传真社时表示，过去曾供应铝材予川崎制造列车，而川崎也有供应部分铝材予青岛四方，但就不清楚材料是否有用于香港高铁列车。

神户制钢10月8日召开记者会，承认由于生产的铝材未能达到客户要求，栃木、三重、山口三县的铝制品工厂篡改产品质量数据，受影响的客户达500家。港铁回复传真社时表示，生产商（即青岛四方）会要求神户制钢提供更多资料，港铁会密切跟进。青岛四方则指，初步确认相关铝材，“未涉及资料造假批次原材料”。川崎重工于13日及18日的回复亦强调，“神户制钢确认那批铝型材及铝板符合规格、没有问题”。不过，神户制钢18日回复传真社时就表示，要在月底才能确认相关铝材是否安全，和川崎重工及青岛四方的说法有出入。

港铁向青岛四方订购9列广深港高铁列车，全部已经运抵香港，目前正进行测试。港铁指，高铁工程已经完成95%，预计明年第三季可以通车。

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