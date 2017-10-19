信用评级降至垃圾级后，万达商业13亿美元贷款触发提前还款

（联合早报网讯）评级机构纷纷下调信用评级后，前任中国首富王健林名下大连万达商业地产股份有限公司（“万达商业”）债务情况也遇到了麻烦。

据澎湃新闻报道，10月17日，据彭博援引消息人士的话称，由于万达商业的信用评级被下调至垃圾级，触发了一项提前偿还部分境外贷款的条款，目前万达商业正与各家银行商谈重新安排部分债务的事宜。

上述知情人士称，触发强制性提前还款条款的贷款额总计逾10亿美元，其中包括2019年6月到期的4亿美元贷款、2019年12月到期的4.875亿美元贷款及2018年5月到期的5亿美元贷款。

此前，国际评级机构标普、穆迪均下调了万达商业的评级。

9月29日，穆迪发布报告称，将万达商业地产评级从Baa3降至Ba1。穆迪称，之所以降级是因为穆迪担忧万达在流动性方面的疲弱。同时，考虑到对万达的负面展望，近期不太可能回调评级。

9月28日，标普下调万达商业评级，从BBB-降至BB，香港万达从BB +降至BB-。标普称，7月份万达商业突然决定出售大部分物业发展项目及其整个酒店业务，让万达全面缺乏“战略清晰度和可预测性”，万达商业在商业模式方面的不确定性成为降级的主要原因。当时标普预计，万达商业的债务杠杆将长期受到影响，万达商业的融资渠道也可能面临收紧。

另一国际评级机构惠誉表示，由于对万达商业流动性的担忧，也可能将万达商业评级下调至垃圾级。

值得一提的是，前述知情人士称，大连万达集团已经向中国国家外汇管理局申请批准将资金从中国境内汇往海外。根据惠誉的数据显示，万达商业在2017年上半年的在岸现金为1370亿元。

摩根大通在17日的一份信用研究报告中称，大连万达集团可能会获得一份豁免，或用其境内的资金偿还贷款。摩根大通在报告中表示，“我们不认为外管局会禁止公司将资金从海外汇入，以此来负担公司的债务。”

目前，万达商业的回A进程相对波折。根据中国证监会官网信息显示，万达商业A股IPO最新排名为57名，而一个多月前其排名就已经到过55位。

此前万达商业私有化项目书显示，万达商业计划在2018年8月31日前完成上市。如果公司在退市满两年或2018年8月31日之前未能在内地主板市场上市，大连万达集团将回购全部股份，并向海外及境内投资者分别支付12%和10%的利息。

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