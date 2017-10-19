中国白领求职调查报告：平均招聘薪酬7599元

（联合早报网讯）近日，智联招聘发布一份针对白领求职的调查报告，报告显示，今年秋季，中国37个主要城市的白领平均招聘月薪为7599元，环比上升。其中，北京的平均月薪最高，达到9900元；从招聘竞争程度来看，平均约30人竞争一个岗位。

据中新网报道，智联招聘发布《2017年秋季中国雇主需求与白领人才供给报告》，通过监测全国37个主要城市的职场竞争情况，分析在线企业招聘数据和白领投递简历，关注中国劳动力市场中白领供求状况。

报告显示，根据2017年秋季在线数据显示，全国37个主要城市的平均招聘薪酬为7599元，本季度平均薪酬重新回升，环比上升幅度3%。

其中，北京的平均薪酬水平依然保持第一名，达到9900元，上海、深圳、杭州的排名没有变化；宁波的薪酬水平超越广州，位居第五；海口的薪酬水平上升名次较多，从上一季度的第13位上升为本季度的第7位。

报告分析，新一线城市为了吸引人才、留住人才，在薪酬水平、补贴等方面从政策层面做了大量投入，继而拉高了这些城市的平均薪酬水平，是导致本季度全国平均薪酬环比上升的原因之一。

从不同职业的薪酬水平来看，报告称，高级管理蝉联高薪职业榜首，以20019元的平均月薪酬遥遥领先于其他职业，也是唯一月薪酬水平达两万元以上的职业；IT管理/项目协调薪酬14127元，位列第二；法律/法务/合规以9252元的平均月薪跻身2017年第三季度的十大高薪职位行列。

报告认为，除了技术和资金支持外，企业的发展离不开成熟先进的管理能力，因此，企业重金求管理人才也是情理之中。

此外，从不同行业的竞争程度来看，报告显示，2017年秋季网络游戏行业重回第一位；IT服务(系统/数据/维护)位列第二，互联网/电子商务行业排名第三位；媒体/出版/影视/文化传播行业的竞争程度也有所上升。

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