美媒称中国将引领5G革命：2023年或拥全球过半用户

（联合早报网讯）美国媒体称，移动技术的下一场革命看来必将由中国引领。CCS洞察公司的分析师预测5G技术将于2020年部署到位。他们在18日发布的一份报告中说，到2023年，全球5G用户将超过10亿，其中一半以上在中国。

据参考消息网引述美国消费者新闻与商业频道(CNBC)网站10月18日报道称，第五代移动网络5G虽然尚未部署，但其目标是提供更快的数据传输速度和更大的带宽，以承载不断增长的网络流量。

报道称，CCS洞察公司预测部门副总裁玛丽娜·科切娃说：“中国将主导5G网络，这得益于该国引领技术发展的雄心、本土制造商不可阻挡的崛起势头以及消费者升级至4G网络的惊人速度。”

CCS洞察公司说，随着美国、韩国和日本都在力争推出首个商用5G网络，5G的启动速度将比以往任何一代移动技术都快。

报道称，5G的具体技术规范尚未在国际上达成一致，而且仍然存在不确定性，包括网络运营商将如何以及在何地部署大量新基站、运营商缺少明确的商业理由以及消费者升级智能机的意愿等。不过，多家科技企业正努力展示他们在5G技术上取得的进展。

报道称，芯片组制造商高通公司本周宣布，它已经在移动设备上实现了首次有效的5G数据连接。

报道称，此次测试实现的速度能够让用户以大约每秒100兆比特的速度下载数据。按这一速度估算，用户只需要大约12秒就能下载一部两小时的高清电影。

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