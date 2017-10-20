台大校园发生泼硫酸命案 一死三伤

（联合早报网讯）台湾大学校园女子宿舍今凌晨0点12分惊传泼硫酸造成一死三伤案。警方初步调查，死者疑似为台湾科技大学男学生，他朝着台大心理研究所谢姓男学生泼强酸后，再拿强酸往身上泼后割喉自残，倒死血泊中，凶刀则被压在身体下。

据联合报报道，据了解，疑似就读台科大的23岁张姓男学生与台大心理所的23岁谢男有感情纠纷，昨晚带着两瓶强酸与利器前往台大研一女宿舍前谈判，当时言谈间发生争执，张男竟持强酸往对方身上泼，还波及在场另名骆姓同所学生以及女舍监。谢男全身遭灼伤紧急送医，目前插管仍未脱险，骆男及谷姓舍监轻伤，暂无生命危险。

据骆男表示，张男来谈判时本故作轻松，聊的都是琐碎小事，谷姓舍监有提醒他：“私事回家再解决，现在时间有点晚了！”但张男始终说“再给我10分钟”，又从侧背包里拿出两瓶红色盖子的不明液体，一开始还打开盖子作势要喝，意图让人以为是饮料。

骆男心有余悸的说，因为张做出要喝的动作，让他放下戒心，但当时谢有质疑“那是什么？不要靠近！”但张并未理会，自顾着说着自己的事情。女舍监看张不断拖延，再次提醒“你该回去了！”此时张男突然情绪激动说：“我现在很激动，盖不起来！”舍监本说要帮他盖上，但张不理会，情绪一时控制不住便往对方身上泼酸，谢男全身灼伤焦黑，骆、谷两人则是手臂被波及。

谢、骆两人的同学听闻事情后都赶到台大医院，10多人在现场神色凝重不发一语。警方正漏夜厘清案情。

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