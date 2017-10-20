台中经院：上修今年台湾经济增长率预测值至2.18%

（联合早报网讯）台湾中经院昨天（19日）公布台湾经济最新预测，上修今年台湾经济增长率预测值至2.18%，小幅上调0.04个百分点，2018年的经济增速预测值则上调至2.20%。

据新华社报道，中经院当天举办2017年第四季台湾经济预测记者会暨座谈会，公布今年第三、第四季经济增速预估分别为2.07%、1.90%。

报告分析认为，由于全球经济稳健复苏，台湾商品出口水涨船高，有效拉动岛内经济成长。此次上修2017年经济增速预期，主要是净出口的贡献增加，填补了岛内需求因投资成长不如预期而产生的缺口。

中经院经济展望中心主任彭素玲表示，今年全球经济开高走高，成长率逐季上扬，主要国家和区域的经济成长稳健，中国大陆上半年的成长表现超乎预期。

中经院院长吴中书说，今年1-9月，台湾对大陆及香港的出口额同比增长约17.4％，出口货品占比较大者包括电子零组件、资讯与通讯产品，以及光学器材，都是台湾具有竞争力的商品。这反映出大陆经济增长以及两岸关系发展，对台湾经济有重大影响。

中经院也预测，今年台湾民间消费增长率为1.86％；固定资本投资增长约１．41％，不仅低于经济增长率而且增速已经连续三年下行；出口额增长11.75%，进口增长11.91%；CPI年增长率约0.67％；平均失业率为3.78％。

与会经济人士分析认为，美联储加息进程及主要国家政策走向、全球原油及原物料价格走势、大陆经济成长趋势及岛内产业投资走向等，将影响台湾经济增长。

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