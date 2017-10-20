王志民：香港不应缺席中华民族复兴进程 坚持一国两制就可扮演重要角色

（联合早报网讯）中联办主任王志民在北京接受访问，讲解对十九大报告中有关香港工作论述的看法，指香港只要坚持“一国两制”，从国家所需角度挖掘自身所长，就可扮演重要平台角色，他又重申“严重违法、绝不可能的港独行为”，在包括香港同胞在内的全体国人中，都是“零容忍、零空间”。

据明报报道，王志民接受中通社专访时表示，香港不会亦不应缺席于国家实现的“两个一百年”的奋斗目标和中华民族伟大复兴的进程。王志民指，未来香港只要继续坚持“一国”之本和善用“两制”之利，从“国家所需”角度挖掘“自身所长”，不断提升自身竞争力，就一定能在国家不断走近世界舞台中心的新时代，扮演好重大国家战略的首要境外推进平台、全球创新要素集聚平台、对外交流的参与和传播平台、国家“软实力”提升和展示平台等重要角色。

王志民表示，十九大报告中提到“以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点”等，就是期待香港在中华民族伟大复兴征程中，获取更大发展空间，发挥特殊优势，继续作新贡献。

王志民指，保持香港长期繁荣稳定，必须全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，严格按照宪法和基本法办事。王又重申“严重违法、绝不可能的港独行为”，在包括香港同胞在内的全体国人中，都是“零容忍、零空间”。

王志民认为，教育局公布的《中学教育课程指引》中要求在中学加强《基本法》教育是非常好的举措，有助于增强香港青少年对国家的认同感和向心力，确保“爱国爱港”的精神薪火相传，能激励港人更自觉把个人事业、香港前途与祖国的命运紧密结合，自觉融入中华民族伟大复兴征程中。

王志民最后提到，将以更宏大的视野来连接国家与香港的昨天，审视国家与香港的今天，谋划国家与香港的明天，珍惜、维护、巩固和提升当前香港来之不易的良好态势。

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