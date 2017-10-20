广电总局副局长:《战狼2》树立了主流影片新标杆

（联合早报网讯）今天上午10时，十九大新闻中心举行记者会，邀请中宣部副部长孙志军、中央文明办专职副主任夏伟东、文化部副部长项兆伦、新闻出版广电总局副局长张宏森介绍加强思想道德和文化建设情况，并回答记者提问。广电总局副局长张宏森说，电影《建军大业》《战狼2》等树立了主流影片创作新的标杆。

据新华网报道，张宏森说，中国正在从新闻出版广播影视大国向强国迈进，具体是建设形成了四个体系。

一是形成具有较强传播力影响力的现代传媒体系。全国现在有图书出版单位584家，报纸出版单位1894家，期刊出版单位10084家，有包括中央人民广播电台、中国国际广播电台、中央电视台在内的广播电视播出机构2578个，还涌现了一批新型融媒体。

二是形成规模庞大的内容制作生产体系。去年，全国出版图书近50万种；制作广播节目771万小时、电视节目352万小时；生产电影故事片772部，国产电视剧334部14912集，电视动画片近12万分钟；电视纪录片产量超过1万小时。图书出版量、电视剧动画片、电影故事片产量均居世界前列。电影《建军大业》《战狼2》等树立了主流影片创作新的标杆，《战狼2》票房超过56亿元。

三是建成覆盖广泛的现代传输发行覆盖体系。拥有世界上规模最大、有线无线卫星等多种技术手段混合覆盖的广播电视传输覆盖网络，广播电视人口综合覆盖率分别达到98.37%、98.88%。

四是培育了结构完善的产业体系。全国有图书出版、报刊出版、发行和印刷集团126家，电影制片创投单位超过2000家，广播电视节目制作经营机构14389家，上市企业达到了69家。

张宏森说，下一步，将按照党的十九大的部署，以新时代的新要求，进行新创造、实现新发展，不断提高服务大局、服务人民的能力和水平，不断提升新闻出版广播影视的传播力和创造力。

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